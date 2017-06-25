قائمة محليي الخضر للقاء ليبيا تشكل صداعا في رأس ألكاراز

يبدو أن مدرب المنتخب الوطني لوكاس ألكاراز سيكون أمام معضلة حقيقية قبل لقاء ليبيا المقررة شهر جوان القادم، حيث سيجد صعوبة كبيرة في تحديد القائمة التي سيعتمدها في لقاءي الفصل للتواجد في شان كينيا 2018، بما أن كل لاعبي البطولة المحلية لن يكونوا جاهزين، فالبطولة توقفت منتصف شهر جوان الحالي، ولن على الأقل قبل نهاية شهر أوت، لذلك سيحاول المدرب الاسباني استدعاء لاعبي الفرق التي تأخر انتهاء موسمها بسبب المشاركة الخارجية.

لاعبو البطولة لن يكونوا جاهزين بدنيا لمواجهتين فاصلتين

سيكون أغلب لاعبي البطولة المحلية شهر أوت القادم مرتبطين مع فرقهم للقيام بتحضيرات الموسم القادم، فأغلب مدربي النخبة، سيبرمجون تربصا خارج الوطن في شهر أوت للعب المباريات الودية، وبالتالي في تلك الفترة لن يكون اللاعبين الذين سيستدعيهم ألكاراز جاهزين بدنيا، وهو ما سيخلق لهم مشكلة كبيرة من أجل ضمان التأهل إلى شان كينيا.

ألكاراز قد يستعين بلاعبي الفرق المشاركة في منافسة خارجية

قد يلجأ مدرب غرناطة سابقا، إلى الاستنجاد بأكبر عدد من لاعبي فريق مولودية واتحاد العاصمة ونصر حسين وذلك على اعتبار أن الشناوة لن ينتهي موسمهم سريعا بسبب ارتباطهم بدور المجموعات بكأس الكاف، فيما اتحاد العاصمة يلعب دوري أبطال إفريقيا، أما نصر حسين داي فسيمثل الجزائر في بطولة العرب، لذلك قد يكون تعداد المنتخب المحلي مشكل من ركائز هذه الفرق.

ب-ب