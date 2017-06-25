مدان سيسافر إلى صفاقس لتحضير لقاء المنتخب المحلي

بعد أن عاد مؤخرا من زامبيا، حيث رافق المكلف بالمنتخبات الوطنية في خرجته لتحضير خرجة المنتخب الأول إلى لوزاكا لمواجهة منتخب زامبيا يوم الثاني سبتمبر في إطار الجولة الثالثة من تصفيات مونديال روسيا 2018، من المنتظر أن يطير مناجير المنتخب حكيم مدان إلى تونس وبالضبط إلى مدينة صفاقس من أجل تحضير خرجة المنتخب المحلي الذي سيلعب بهذه المدينة لقاء العودة في تصفيات كأس إفريقيا للمحليين أمام المنتخب الليبي الشقيق شهر أوت القادم.

قد يرافق وفد اتحاد العاصمة الأسبوع القادم

وفقا لبعض المصادر فإن سفر مدان إلى الجارة تونس قد يكون الأسبوع القادم، وسيغتنم لعب اتحاد العاصمة في ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس أمام نادي اتحاد طرابلس في رابطة أبطال إفريقيا من أجل إعداد تقرير عن وضعية الملعب الذي سيحتضن المواجهة وتقديمه لألكاراز وكذلك القيام بحجز الفندق وبنسبة كبيرة جدا قد يكون نفس الفندق الذي سيقيم فيه أبناء سوسطارة.

نائب رئيس الفاف سيكون حاضرا أيضا

مناجير المنتخب لن يكون بمفرده بل سيكون إلى جانبه نائب رئيس الفاف ربوح حداد ورئيس اتحاد العاصمة الذي سيقف إلى جانب تشكيلة الاتحاد في هذا اللقاء المصيري والحاسم للتأهل إلى الدور القادم من المنافسة الإفريقية وسيقدم مساعدته لمدان في هذه المهمة.

ب-بكوش