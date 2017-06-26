أتلتيكو مدريد يتحرك بشكل مفاجىء للتعاقد مع إبراهيموفيتش

أكدت العديد من التقارير الصحفية اليوم، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مهتم بالتعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق مانشستر يونايتد السابق.

واشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن أتلتيكو مدريد يرغب في استغلال انتهاء عقد إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد والتعاقد معه في يناير المقبل.

ويعاني أتلتيكو من عقوبة منع من التعاقدات حتى جانفي المقبل، ولن يعود النجم السويدي حتى نفس التوقيت للإصابة.

ويسعى النادي الإسباني لعودة ديغو كوستا مرة أخرى أن نادي تشيلسي، بعدما أعلن أنطونيو كونتي عدم حاجته للاعب خلال الموسم المقبل، بينما يرى ديجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بأن تأثير زلاتان مع الفريق سيكون مثل تأثير الإيطالي كريستيان فييري عندما انتقل لأتلتيكو عام 1997.

يذكر أن مانشستر يونايتد قرر الا يجدد عقد زلاتان مع الفريق بعد الإصابة التي لحقت به بقطع في الرباط الصليبي.