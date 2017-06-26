أسطورة اليونايتد يحذر الفريق من التعاقد مع رونالدو !!

وجه ريو فرديناند أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي الفريق من التفكير بالتعاقد مع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني.

وتابع فرديناند في عرض رأيه وتنشره صحيفة مترو البريطانية وقال: رونالدو لا يستطيع حل مشاكل مانشستر يونايتد الهجومية الحالية ، بسبب أنه لا يريد التواجد في مركز تسعة بالملعب.

وأضاف: رونالدو يفضل الجري من مركز الجناح الأيسر والدخول إلى منطقة الجزاء في مساحة جيدة ، فهو يستطيع بذلك تطبيق سحره .

وأنهى تصريحاته: أنه اعتاد على ذلك في السنوات السابقة أن يحصل على الكرة وأن يكون ايجابياً مع زملاءه ولكن هذا أصبح غير متاحاً بعد الآن.