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الريال يضع مهاجم البارسا الأسبق في أجندته الصيفية

الريال يضع مهاجم البارسا الأسبق في أجندته الصيفية

By admin
26 يونيو، 2017
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وضع نادي ريال مدريد الإسباني مهاجم غريمه في الليغا برشلونة وهو ساندرو راميريز ضمن اللاعبين الذين يسعى للتعاقد معهم في الميركاتو الصيفي.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن ساندرو الذي يلعب حالياً بنادي مالاجا الإسباني قد يكون البديل المناسب لرحيل ألفارو موراتا إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي.
ساندرو يمتلك في عقده شرط جزائي قيمته فقط المالية ستة ملايين يورو ولكن لم يتواصل معه الريال لمعرفة رأيه.
الجدير بالذكر أن مهاجم البلورغرانا السابق يتألق حالياً مع منتخب الماتدور في كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عاماً.
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