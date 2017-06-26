باتو لا يستبعد الانتقال لإنتر

اعترف البرازيلي أليكساندر باتو أنه يحب إيطاليا ولا يستبعد العودة من جديد من بوابة إنتر ناسيونالي.

قضى المهاجم البرازيلي خمسة سنوات في إيه سي ميلان خلال الفترة من 2007 إلى 2012، يتواجد الآن في صفوف نادي تيانجين كوانجين الصيني.

وقال باتو في تصريحات صحفية: “أنا سعيد بالتواجد في الصين وبالمشروع الكروي المميز في تيانجين، أحب إيطاليا والعيش فيها لذلك كل شئ وارد في المستقبل”.

وأضاف المهاجم البرازيلي “أنا لاعب محترف، بكل تأكيد لن أرفض إنتر ناسيونالي، أريد الاستماع بكرة القدم”.

وعن رحيله عن ميلان، قال باتو: “بيرلسكوني حاول إبقائي في الفريق مرتين، الأولى كانت في يناير 2012، حادثني هاتفياً وقال لي لن ترحل أنت رمز لنا، استمريت مع الفريق رغم المشاكل ولكني لم أستطع الاستمرار في النهاية”.

انتقل باتو لصفوف تيانجين كوانجين قبل خمسة أشهر قادماً من فياريال الأسباني مقابل 18 مليون يورو.

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