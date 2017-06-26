باريس يسعى لضم غيريرو

يسعى نادي باريس سان جيرمان للحصول على خدمات البرتغالي رافائيل غيريرو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، حسب ما أكدت العديد من التقارير الصحفية في فرنسا.

أجرى ابن الـ23 عاماً محادثات مع أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي للنادي الفرنسي، اقتنع خلالها بضرورة وجوده في باريس خصوصاً مع انتهاء عقد ماكسويل مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، حسب ما أكدت صحيفة لو باريسيان

لا يبدو غيريرو غريباً على أجواء الدوري الفرنسي، بعد ان لعب في صفوف نادي لوريان قبل أربعة أعوام.

أكدت صحفيفة كيكر الألمانية، أن بوروسيا دورتموند سيرفض التخلي عن اللاعب البرتغالي، رغم الحديث عن تقديم عرض بقيمة 25 مليون يورو.

شارك جيريرو في 35 مباراة مع بوروسيا دورتموند في الموسم الماضي، سجل خلالها سبعة أهداف ومرر عشر تمريرات حاسمة.

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