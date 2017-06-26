برشلونة يقترب من إعلان ثاني تعاقداته الصيفية

اقترب نادي برشلونة الإسباني من الإعلان عن ثاني التعاقدات الصيفية خلال الساعات القليلة القادمة بشكل رسمي بعد صفقة البرازيلي مارلون سانتوس.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن هناك قرار مبدئي لدى البلوغرانا بدفع قيمة الشرط الجزائي الذي يتيح له استعادة متوسطه الشاب جيرارد ديولوفيو من قبل نادي ايفرتون الإنجليزي.

قيمة الشرط الجزائي 12 مليون يورو ولا يريد برشلونة تفويت تلك الفرصة حيث ينتهي الشرط في 30 جوان الجاري وهو اللاعب الذي يسعى له العديد من الأندية الأوروبية وفي مقدمتها ميلان الإيطالي .

ديولوفيو في الوقت الحالي في معسكر منتخب إسبانيا للشباب لمشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية ولكن التعاقد قد ينتهي باجتماع البارسا بوكيل اللاعب.