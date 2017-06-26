بنفيكا يفتح أبواب الرحيل لهدف برشلونة

فتح نادي بنفيكا البرتغالي أبواب الرحيل لهدف نادي برشلونة الإسباني نيلسون سيميدو ظهير أيمن الفريق الحالي والذي يتواجد مع منتخب البرتغال في كأس العالم للقارات.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن بنفيكا بدأ يبحث بالفعل عن البديل المناسب لتعويض رحيل سيميدو المتوقع في الميركاتو الصيفي المقبل ويرى أن بيدرو بيريرا هو الانسب والذي تعاقد معه في شهر يناير من قبل نادي سامبدرويا الإيطالي.

سيميدو لديه عرض آخر من طرف نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي والذي تابع اللاعب في وقت مشاهدته لصفقته الأولى وهي السويدي الدولي فيكتور ليندلوف.

سيميدو لديه مستقبل كبير ضمن مواهب القارة الأوروبية الحاليين لذلك جذب أنظار البارسا واليونايتد لشراء خدماته.