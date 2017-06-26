بيريز يتدخل لحسم انتقال مبابي إلى ريال مدريد

أكدت التقارير الصحفية اليوم أن فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريـال مدريد تدخل من أجل حسم انتقال الموهبة الفرنسية كيليان مبابي إلى الفريق الملكي.

وأشارت صحيفة “ماركا” في تقرير نشرته اليوم، إلى أن بيريز قام بالاتصال بوالد مبابي والذي يقوم بدور وكيل أعماله، من أجل اقناعه بالانتقال إلى ريـال مدريد.

وأضاف التقرير أن مبابي مقتنع بالانضمام إلى النادي الملكي، ولكنه فقط يريد ضمان من أجل المشاركة في أكبر عدد دقائق ممكنة تحت قيادة زيدان.

واكد بيريز في اتصاله باللاعب و والده، على أهمية مبابي في خطة زيدان في الموسم المقبل، وأن المدرب الفرنسي سيبني خططه على مبابي.

وتابع التقرير أن نادي موناكو يسعى من جهة أخرى لتجديد عقد اللاعب الشاب، ولكن مبابي أكد أن الكلمة النهائية ستكون منه سواء بالبقاء مع موناكو أو الرحيل إلى ريـال مدريد.

يذكر أن العديد من الاندية تتصارع من أجل حسم صفقة مبابي، ومن أهم هذه الأندية ريـال مدريد وأرسنال وباريس سان جيرمان.