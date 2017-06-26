تشيلسي سيجعل من لاعب يوفنتوس أغلى مدافع في التاريخ

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن نادي تشيلسي الإنجليزي اقترب من التعاقد مع النجم البرازيلي أليكس ساندرو المدافع الأيسر لنادي يوفنتوس الإيطالي.

واشارت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن تشليسي يسعى لتقديم عرض جديد إلى يوفنتوس يصل إلى 61 مليون إسترليني حتى يوافق يوفنتوس على التخلي عن اللاعب.

وتابع التقرير أن عرض تشيلسي الأول والذي وصل إلى 55 مليون إسترليني تم رفضه من قبل إدارة السيدة العجوز.

وأضاف التقرير أن ساندرو أخبر إدارة يوفنتوس برغبته في الرحيل إلى تشيلسي، وهو ما جعل بيبي ماروتا المدير الرياضي للفريق يؤكد للاعب، أنه في حالة رفع عرض تشيلسي سيوافق يوفنتوس على رحيله.

وفي حالة موافقة يوفنتوس على العرض الجديد سيصبح ساندرو أغلى مدافع في التاريخ، متفوقًا على ديفيد لويز عند انتقاله من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان بـ50 مليون آسترليني، وجون ستونز عند انتقاله من إيفرتون إلى مانشستر سيتي بـ47.5 مليون إسترليني.