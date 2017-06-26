توتنهام يقدم عرض لشراء متوسط البارسا الشاب

قدم نادي توتنهام الإنجليزي عرض جيد لنادي برشلونة الإسباني من أجل التعاقد مع الشاب كارليس ألينيا متوسط الفريق والذي تم تصعيده في الموسم الماضي مع لويس انريكي.

وقالت صحيفة أس الإسبانية أن ألينيا قد يكون الهروب الثالث في نادي برشلونة من لاماسيا بعد مبولا إلى موناكو الفرنسي وإريك غارسيا والذي اقترب من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعلى الرغم من عرض برشلونة للاعب لتجديد تعاقده ولكن قد يكون العرض من جانب السبيرز مغري لتطوير قدرات اللاعب الفنية والبدنية.

ألينيا لا يضمن مركزه في الفريق الأول بنادي برشلونة مع المدرب الجديد ارنستو فالفيردي لذلك سيفكر جدياً في ترك النادي على المواصلة في كامب نو.