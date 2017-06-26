رسميا .. بالوتيلي ينهي الجدل بشأن مستقبله ويجدد عقده مع نيس

أكد نادي نيس أن المهاجم الايطالي ماريو بالوتيلي قد جدد عقده مع النادي.

وانضم صاحب الـ 26 عاما إلى النادي الفرنسي الصيف الماضي بعقد لمدة عام بعد فترات غير ناجحة مع ليفربول واعارة في ناديه السابق ميلان.

وشهدت هذه الخطوة عودة بالوتيلي إلى تألقه حيث سجل 17هدفا في 28 مباراة بجميع المسابقات، مما ساعد نيس على احتلال المركز الثالث في الدوري الفرنسي، المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ولم يكشف نيس عن مدة العقد الجديد لسوبر ماريو، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون لموسم آخر، بيما أشار النادي الى أن الايطالي الدولي قد قدم “تضحيات مالية كبيرة وفضل الجانب الرياضي على الجانب المالي”.

وبذلك تنتهي الشائعات التي كانت قد ربطت بالوتيلي بالانتقال لعدة أندية أوروبية هذا الصيف مثل بوروسيا دورتموند، لاس بالماس، أنطالياسبور، وزينيت سان بطرسبرغ.