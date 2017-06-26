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روما يؤكد تعاقد مع متوسط ساسولو

روما يؤكد تعاقد مع متوسط ساسولو

By admin
26 يونيو، 2017
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أكد نادي روما الإيطالي التعاقد مع اللاعب الإيطالي المميز لورينزو بيليغريني متوسط نادي ساسولو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وقال ماورو بالديسوني المدير العام لنادي العاصمة الإيطالي في تصريحات ينقلها موقع فوتبول إيطاليا: بيليغريني سيعود مرة أخرى إلى النادي قريباً.
وتابع: بيليغريني: سيوقع قريباً جداً ، ما هو الذي يتوقعه الجمهور من روما في سوق الانتقالات ؟ أنه مازال الخامس والعشرين من شهر يونيو.
بيليغريني هو لاعب سابق بنادي روما وقد انتقل إلى ساسولو ولكن هناك شرط يتيح له استعادته بمقابل مادي قيمته 10 ملايين يورو.
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