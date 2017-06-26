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رونالدو يعود بمشكلة جديدة حول مستقبله مع الريال

رونالدو يعود بمشكلة جديدة حول مستقبله مع الريال

By admin
26 يونيو، 2017
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عاد اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني بمشكلة جديدة حول مستقبله مع الفريق على الرغم من تقارير قربته قبل أيام للبقاء في سانتياغو برنابيو.
وتابعت صحيفة مترو البريطانية أن اللاعب قد طلب من ناديه امهاله بعض الوقت حتى يحسم مصيره النهائي من البقاء او الرحيل خلال الموسم القادم.
وأضافت الصحيفة أن السبب وراء ذلك هو العرض الموجود حالياً أمام رونالدو وهو من مانشستر يونايتد الإنجليزي ناديه القديم والذي يسعى إلى عودته.
ورغم دعم فلورنتينو بيريز لرونالدو في حديث إذاعي سابق ولكن هناك عدم رضاء كبير من جانب المهاجم بالأجواء في مدريد بعد اتهامه رسمياً بالتهرب الضريبي.
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