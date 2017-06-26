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سان جيرمان يخطط لاحراج البارسا في صفقة ديمبلي

سان جيرمان يخطط لاحراج البارسا في صفقة ديمبلي

By admin
26 يونيو، 2017
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يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في احراج غريمه الأوروبي برشلونة الإسباني في صفقة الدول الشاب عثماني ديمبلي جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني.
وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن ديمبلي أصبح على أجندة اهتمامات وصيف الدوري الفرنسي الماضي وهو ما جعل إدارة سان جيرمان تتواصل مع وكيل اللاعب.
ويرى المدير الرياضي للباريس وهو البرتغالي هيكتور هينريك أن ديمبلي هو البديل المناسب في حالة فشل المفاوضات مع كيليان مبابي وانتقال الأخير إلى ريال مدريد.
وينتظر سان جيرمان الرد النهائي من الوكيل حتى تدخل الإدارة في مفاوضات رسمية مع الجانب الألماني لحسم الصفقة المميزة.
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