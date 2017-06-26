ضيوف يهاجم جيرارد بسبب إنجلترا

يصر السنغالي الحجي ضيوف أنه ليس لديه أي مشكلة مع ستيفن جيرارد ولكن لاعب الوسط الإنجليزي لم يفعل شئ يذكر لمنتخب بلاده.

لعب الحجي ضيوف في ليفربول لمدة ثلاثة أعوام في الفترة من 2002 إلى 2005، كان منها عام معار من بولتون.

وقال ضيوف في تصريحات صحفية: “ليس لدي مشكلة مع جيرارد، شخصية قوية ولاعب جيد، الجميع أحبه في ليفربول ولكنه لم يفعل ما يُذكر لمنتخب بلاده”.

وأضاف المهاجم السنغالي “إنه أمر سهل أن أتحدث عن كوني رجل جيد ولكن الأهم هو تقبل الخسارة والسعي لعدم تكرارها، لقد صنعنا المجد لبلادنا في كأس العالم 2002 وما فعلته مع السنغال يعادل ما فعله مارادونا مع الأرجنتين، شئ لم يستطع جيرارد أن يفعله مع إنجلترا ولكن لا أحد يتحدث عن ذلك”.

اختتم ضيوف تصريحاته قائلا: “أنا هنا السيد ضيوف الرجل الأول في النسغال، بينما جيرارد هو الرجل الأول في ليفربول، ولكنه يعلم أن السنغال أكبر من ليفربول”.

يُذكر أن منتخب السنغال نجح في الوصول للدور ربع النهائي من كأس العالم 2002، تغلب في المباراة الافتتاحية على حامل اللقب منتخب فرنسا، أقصى السويد في الدور ثمن النهائي.

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