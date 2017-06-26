طلبات الإنتر المادية قد تبعد بيرسيتش عن اليونايتد

أكدت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي قد يصرف النظر خلال الفترة المقبلة عن الدولي الكرواتي إيفان بيريستش جناح نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وقالت الصحيفة أن اليونايتد يرغب في ضم بيريستش بعد طلب من المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو والذي يرى في اللاعب قدرات مميزة تجعله يتواجد في الأولد ترافورد.

ولكن طلبات النيراتزوري المادية هي الحصول على مبلغ قيمته 55 مليون يورو ولكن اليونايتد يسعى إلى تقليل السعر حتى يستطيع الموافقة على الصفقة.

بيريستش لديه موسم جيد مع إنتر حيث أنه سجل 16 هدف وصنع 10 أهداف أخرى لزملاءه في 55 مباراة بين ناديه ومنتخب بلاده.