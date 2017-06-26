عائلة ديلا فالي تعرض نادي فيورنتينا للبيع

وجاء البيان على الموقع كالتالي: “لاحظنا عدم ارتياح لجزء من المؤيدين ونحن على استعداد لاتخاذ خطوة للوراء وبيع النادي إلى أي شخص على استعداد لإدارته بطريقة مختلفة وأكثر نجاحا، نحن على استعداد لقبول ملموسة عروض من شخص يهتم حقًا، ولديهه الوسائل والموارد لقيادة نادي مثل فيورنتينا، وسستم إدارة النادي مع الرعاية المعتادة والاهتمام من قبل مديريها الحاليين “.

الجدير بالذكر أن فيورنتينا مملوك لعائلة ديلا فالي الذي قامت بشراء النادي بعد إفلاسه وهبوطه للدرجة الرابعة عام 2002.

وساهمت العائلة في عودة الفريق مرة أخرى للدرجة الأولى بعد عامين مرة لآخرى، الوصول لنصف نهائي الدوري الأوروبي بالمسمين القديم والحديث أعوام 2009 و2015، ووصافة كأس إيطاليا عام 2014 أمام نابولي، واحتلال المركز الرابع في خمس مواسم بالدوري الإيطالي.

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