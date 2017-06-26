فرانك دي بور مدرباً لكريستال بالاس

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي عن تولي الهولندي فرانك دي بور مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل.

لم يتولى دي بور تدريب أي نادي منذ أكتوبر الماضي بعد إقالته من تدريب إنتر ناسيونالي، بعد أن حقق فوز واحد في خمس مباريات من أصل 14 مباراة درب فيها الفريق.

كان سام ألاردايس مدرب الصقور قد أعلن إنهاء ارتباطه مع الفريق في مايو الماضي، بعد أن نجح في النجاة بكريستال بالاس من الهبوط للدرجة الأولى.

تولى دي بور تدريب أياكس وإنتر ناسيوانلي وكان مدرباً مساعداً للمنتخب الهولندي، حقق لقب الدوري مع أياكس أربع مرات ولقب السوبر الهولندي مرة واحدة.

أنهى كريستال بالاس الدوري في الموسم الماضي في المركز الـ14 برصيد 41 نقطة.

goal