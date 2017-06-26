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فيدال: سوف نحاول الفوز على البرتغال للتتويج بالقارات

فيدال: سوف نحاول الفوز على البرتغال للتتويج بالقارات

By admin
26 يونيو، 2017
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تحدث اللاعب أرتورو فيدال لاعب خط وسط منتخب تشيلي لوسائل الإعلام، عقب نهاية مباراة منتخب بلاده امام منتخب أستراليا ضمن بطولة كأس العالم للقارات 2017 المُقامة بروسيا.
وكان المنتخب التشيلي قد نجح التأهل لدور النصف نهائي بعد التعادل مع المنتخب الأسترالي بهدف لمثله فى ختام دور المجموعات ليضرب موعداً مع منتخب البرتغال.
وقال فيدال حسب ما نشرت صحيفة آس: أستراليا لعبت فى المباراة بشكل جيد جداً، لقد كانوا أفضل بكثير من المباريات السابقة، بحثوا عن تحقيق الفوز، وعانيا بعض الشيء امامهم.
وأضاف: لقد حقفنا نتيجة إيجابية اليوم، لا يهم من سوف نواجه فى نصف النهائي، سوف نحاول تقديم كل ما لدينا وتحقيق الفوز، من اجل التأهل للمباراة النهائية، ونتوج بلقب البطولة.
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