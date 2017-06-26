فيدال يدعو سانشيز للانتقال إلى البايرنفيدال يدعو سانشيز للانتقال إلى البايرن

دعا اللاعب الدولي التشيلي أرتورو فيدال متوسط نادي بايرن ميونيخ الألماني زميله في المنتخب التشيلي ألكسيس سانشيز من أجل الانتقال إلى صفوف البافاري.

وقال فيدال في تصريحات تنقلها صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية: عليك أن تأتي إلى أفضل نادي في العالم.

ويحاول فيدال إلى أن يقنع مواطنه ليزامله في ناديه الألماني بالموسم المقبل خاصة وأنه يبدو خروجه وشيك من الغانرز.

سانشيز لديه العديد من العروض الأوروبية الكبيرة منها مانشستر سيتي الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.