كلاوديو برافو يُعلق على مواجهة البرتغال بنصف نهائي القارات

حدث اللاعب كلاوديو برافو حارس مرمي منتخب تشيلي لوسائل الإعلام، عقب نهاية مباراة منتخب بلاده امام منتخب أستراليا ضمن بطولة كأس العالم للقارات 2017 المُقامة بروسيا.

وكان المنتخب التشيلي قد نجح التأهل لدور النصف نهائي بعد التعادل مع المنتخب الأسترالي بهدف لمثله فى ختام دور المجموعات ليضرب موعداً مع منتخب البرتغال.

وقال برافو حسب ما نشرت صحيفة آس: لقد واجهنا خصم جيد وعنيد للغاية، لقد لبعوا بشكل هجومي جيد، سيطرنا على المباراة قليلاً فى الشوط الثاني، وأعتقد أن تلك النتيجة إيجابية.

وأضاف: سوف نواجه البرتغال، التي لعبت بشكل جيد للغاية، فى كأس الأمم الأوروبية الماضية، لديهم الكثير من اللاعبين ذوي الجودة الجيدة، ولكن نتيجة المباراة سوف تعمتد علينا، ونحن سوف نخوض المواجهة ونحن فى حالة جيدة.