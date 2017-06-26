الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثملاعب العالم
كلاوديو برافو يُعلق على مواجهة البرتغال بنصف نهائي القارات

كلاوديو برافو يُعلق على مواجهة البرتغال بنصف نهائي القارات

By admin
26 يونيو، 2017
1277
0
Share:
حدث اللاعب كلاوديو برافو حارس مرمي منتخب تشيلي لوسائل الإعلام، عقب نهاية مباراة منتخب بلاده امام منتخب أستراليا ضمن بطولة كأس العالم للقارات 2017 المُقامة بروسيا.
وكان المنتخب التشيلي قد نجح التأهل لدور النصف نهائي بعد التعادل مع المنتخب الأسترالي بهدف لمثله فى ختام دور المجموعات ليضرب موعداً مع منتخب البرتغال.
وقال برافو حسب ما نشرت صحيفة آس: لقد واجهنا خصم جيد وعنيد للغاية، لقد لبعوا بشكل هجومي جيد، سيطرنا على المباراة قليلاً فى الشوط الثاني، وأعتقد أن تلك النتيجة إيجابية.
وأضاف: سوف نواجه البرتغال، التي لعبت بشكل جيد للغاية، فى كأس الأمم الأوروبية الماضية، لديهم الكثير من اللاعبين ذوي الجودة الجيدة، ولكن نتيجة المباراة سوف تعمتد علينا، ونحن سوف نخوض المواجهة ونحن فى حالة جيدة.
الموضوع السابق

طلبات الإنتر المادية قد تبعد بيرسيتش عن ...

الموضوع التالي

سان جيرمان يخطط لاحراج البارسا في صفقة ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017