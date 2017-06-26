كيتا يساوي ضعف قيمة صلاح

لن يتخلى لايبزيغ الألماني عن لاعبه نابي كيتا لليفربول بسهولة، بعد أن طلب النادي مبلغ 80 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب، حسب ما أكدت صحفية بيلد الألمانية.

يعتبر هذا المبلغ هو ضعف قيمة انتقال محمد صلاح، الذي انتقل مؤخراً من روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو، وهو ما يصعب مهمة النادي الإنجليزي في التعاقد مع كيتا.

انتقل كيتا من سالزبورغ النمساوي إلى لايبزيغ في الموسم الماضي مقابل 15 مليون يورو، لتصل قيمته السوقية الآن لـ27 مليون يورو.

يستعد ليفربول لتقديم عرض مبدئي بقيمة 57 مليون يورو مع راتب سنوي مقدر بسبعة ملايين يورو للاعب سنوياً.

تشير جريدة بيلد، أن وجود لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والإبقاء على أهم اللاعبين مثل فيرنر وفورسبيرغ، سيدفع كيتا للاستمرار مع الفريق لموسم آخر.

شارك نابي كيتا في 31 مباراة مع لايبزيج في الموسم الماضي، سجل خلالها ثمانية أهداف ومرر ثماني تمريرات حاسمة.

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