كين لابد أن يبقى في توتنهام

يجب أن يبقى هاري كين في صفوف توتنهام وأن يرفض العرض الضخم المقدم له من مانشستر يونايتد، حسب ما يرى ديفيد جينولا لاعب الفريق السابق.

أشارت تقارير صحفية لرغبة مانشستر يونايتد الكبيرة في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي، في صفقة قد تصل قيمتها لـ100 مليون يورو.

وقال ديفيد جينولا في تصريحات صحفية: “هاري كين يجب أن يبقى في توتنهام، الأمر هام جداً، توتنهام قدم موسم مميز وأنهى الدوري في المركز الثاني”.

وأضاف لاعب توتنهام السابق “يحتاجون لأن يحافظوا على القوام الأساسي للفريق إذا أرادو الفوز بالألقاب في المستقبل، وكين واحد من أهم ركائز الفريق مع ديلي آلي وإيركسن”.

اختتم جينولا حديثه قائلاً: “إذا كان سعر لوكاكو 100 مليون، فإن كين لن يقل عن هذا السعر بكل تأكيد، إنه هداف الدوري في الموسمين الماضيين”.

شارك كين في 38 مباراة مع توتنهام في الموسم الماضي، سجل خلالها 35 هدف ومرر سبع تمريرات حاسمة.

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