ليغانيس يطلب مهاجم الريال المعار .. ولكن

طلب نادي ليغانيس الإسباني الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى خدمات المهاجم بورخا مايورال من قبل ناديه ريال مدريد لينتقل له في الميركاتو الصيفي المقبل.

وعلى الرغم من تأكيد صحيفة أس الإسبانية على اهتمام ليغانيس بالمهاجم الشاب ولكن الريال يريد الاحتفاظ به في الموسم المقبل بعد إعارته إلى فولفسبورغ الألماني في العام الماضي.

وتابعت الصحيفة أن النادي الصغير في الليغا الإسبانية يريد أن يجتمع مع وكلاء اللاعب حتى يصلون إلى قرار ايجابي لصالحهم ولكن يبدو وأن هناك قرار داخل في الريال بعدم رحيله.

وكان يرغب ليغانيس في ضم مايورال قبل بداية فترة الإعداد للموسم القادم ، ولكن بعد وجود إمكانية لرحيل ألفارو موراتا والتعاقد مع كيليان مبابي هناك إمكانية لبقاء الأول في سانتياغو برنابيو ليكون بديل جيد للثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ومبابي في الموسم المقبل.