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ليفركوزن يوافق على انتقال نجمه التركي إلى ميلان

ليفركوزن يوافق على انتقال نجمه التركي إلى ميلان

By admin
26 يونيو، 2017
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منح نادي باير ليفركوزن الألماني الضوء الأخضر للاعبه التركي هاكان كالهانوغلو، من أجل التفاوض مع ميلان الإيطالي.

وبحسب صحيفة واز الألمانية، فإن الروسونيري دخل في مفاوضات رسمية مع ليفركوزن من أجل التعاقد مع كالهانوغلو هذا الصيف.

ويسعى النادي الإيطالي لضم اللاعب الدولي التركي، الذي يستطيع اللاعب كصانع ألعاب أو في وسط الملعب.

يذكر أن اللاعب، البالغ من العمر 23 عاما، قد تم إيقافه من الاتحاد الدولي لكرة القدم لمدة 4 أشهر، بسبب توقيعه لأكثر من ناديين قبل سنوات.

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