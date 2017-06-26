مدافع غوانزو يطلب من باولينيو تحدي مستحيل للعب في برشلونة

عبر مدافع الصيني فينج زياوتينغ عن موافقته لرحيل لاعب وسط الفريق جوانزو إيفرجراندي، البرازيلي باولينيو إلى صفوف برشلونة الإسباني في حالة واحدة فقط.

وطلب المدافع الصيني من زميله أن يمرر له 10 تمريرات حاسمة من أجل أن يسجلها في الدوري السوبر الصيني من أجل الموافقة على رحيل زميله للبلوغرانا.

وقال اللاعب الصيني لصحافة الصينية: “لقد سمعت عن أخبار صباح اليوم تفيد باقتراب انتقال باولينيو من برشلونة، لدي كلمتي يساعدني على تسجيل 10 أهداف وسيرحل”.

وساهم باولينيو في صدارة فريقه لجدول ترتيب الدوري بقيادة البرازيلي لويس فيليبي سكولاري، بعد أن سجل 4 أهداف في 13 لقاء، كما قاد فريقه لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان سكولاري قد صرح عن رحيل باولينيو: “لدي شرط جزائي مقابل 40 مليون يورو، ولن يترك أي نادي صيني لاعبيه، بسبب القوانين الجديدة التي أقرها الاتحاد على الصفقات الجديد”.

الجدير بالذكر أن فينج زياوتينج سجل هدفًا وحيدًا في أخر ست مواسم له بالدوري السوبر الصيني.

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