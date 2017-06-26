موهبة بايرن ميونخ يرفض يوفنتوس ومانشستر يونايتد

رفض الموهبة البرتغالية ريناتو سانشيز لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني العروض المقدمة من ناديي يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

وقال اللاعب في تصريحات لموقع “توتو ميركاتو” أثناء تواجده مع منتخب بلاده في يورو تحت 21 عام:” بايرن نادي عظيم وبالتالي أنا أريد البقاء في بافاريا.”

وأضاف سانشيز في تصريحاته:” إذا أضطرريت للرحيل لن أكون محبط، ولكن هدفي الأساسي هو البقاء هنا وبذل أقصى جهد لدي من أجل هذا القميص.

ويعد ريناتو سانشيز من أهم أهداف ناديي يوفنتوس ومانشستر يونايتد للانتقال إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن سانشيز انتقل إلى بايرن ميونخ خلال الصيف الماضي في صفقة وصلت قيمتها إلى 35 مليون يورو، ولم يبدأ سوى تسعة مباريات فقط، ولم يعتمد عليه الإيطالي كارلو انشيلوتي بشكل أساسي خلال الموسم.