نجم أرسنال على رادار مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي

يسعى بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، للحصول على خدمات أليكسيس سانشيز مهاجم فريق أرسنال خلال الميركاتو الصيفي الحالي..

وكشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية عن رغبة غوارديولا، في التعاقد مع سانشيز خلال الميركاتو الحالي، مؤكده أنه مستعد للتخلي عن أجويرو من أجل نجم الغانرز.

وعانى أغويرو خلال الموسم المنصرم في المشاركة مع السيتي تحت قيادة جوارديولا رغم تسجيله 29 هدفًا.

وأوضحت الصحيفة أن آرسين فينغر، المدير الفني لأرسنال، كان رافضًا الاستغناء عن سانشيز لمنافسيه، ولكن الصفقة التبادلية مع أجويرو ستكون مفيدة لفريقه، بعد تمسك نادي ليون الفرنسي بمبلغ 57 مليون إسترليني للموافقة على بيع ألكساندر لاكازيتي.

وسجل سانشيز، 30 هدفًا في جميع البطولات الموسم الماضي، في 51 مباراة لعبها بقميص الجانرز، كما صنع 19 هدفًا.

وفشل أرسنال في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد أن حصل على المركز الخامس في الموسم الماضي، ليشارك في اليوربا ليج مما يعزز إمكانية مغادرة النجم التشيلي.