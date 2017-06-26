نجم برشلونة يدلي بتصريح غريب عن هدفه الأول مع الفريق

تحدث المهاجم باكو ألكاسير عن الأوقات العصيبة التي عاشها مع فريق برشلونة الاسباني الموسم المنصرم والذي كان الأول له مع الفريق الكتالوني بعد الانضمام للبرسا من فالنسيا.

وقال ألكاسير في تصريحات صحفية : “عندما لا تأتي الأهداف، أكون في حالة حزن شديد، لأنني لا أستطيع مساعدة الفريق، وأنا هنا أتحدث بشكل عام، وليس فقط عن وقتي في برشلونة”.

وأضاف : “في نهاية المطاف يسأل الناس عن الأهداف والأهداف والمزيد من الأهداف، ولكن العمل الذي تقوم به بخلق مساحات يساعد أيضا، وهذا ما جعلني أهدأ قليلا، أيضا المدرب لويس إنريكي كان له دور مهم في زيادة ثقتي بنفسي”.

وعن هدفه الأول بقميص البرسا قال: “هل شعرت بالراحة عندما جاء هذا الهدف الأول؟، نعم، لأنني لم أسجل لفترة طويلة، لم يكن يهمني النتيجة أوالمنافس، كنت بحاجة إلى تسجيل هدف لأن ذلك في النهاية هو امر ايجابي، ليس فقط بالنسبة لي، ولكن لأي مهاجم يعاني من سوء الحظ، لم أكن سأهتم ولو حتى سجلت هذا الهدف بمؤخرتي!”.