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نيس يستقر على ظهير اليوفي المُهمل بالميركاتو الصيفي

نيس يستقر على ظهير اليوفي المُهمل بالميركاتو الصيفي

By admin
26 يونيو، 2017
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استقر نادي نيس الفرنسي على بداية المفاوضات مع نظيره يوفنتوس الإيطالي من أجل الحصول على ظهير أيمن جديد في الميركاتو الصيفي المقبل.
وقال موقع فوتبول إيطاليا أن الدولي السويسري ستيفان ليشنستاينر أصبح مُهمل من قبل المدرب ماسيماليانو أليغري في البيانكونيري ويريد الرحيل.
لذلك يسعى ثالث الدوري الفرنسي إلى التعاقد مع ستيفان حيث أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل في يوفنتوس أرينا.
الفريق الفرنسي المميز في الموسم الماضي قد أعلن أمس الأحد على تمديد عقد الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم الفريق.
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