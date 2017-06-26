وناس يفضل نابولي على روما وزينت وسيوقع هذا الأسبوع عقدا لـ5 سنوات

اختار الدولي الجزائري ومتوسط ميدان بوردو الفرنسي آدم وناس اللعب لنابولي الإيطالي، رغم العروض الجدية التي تلقاها هذا الصيف، من فرق كثيرة أبرزها روما الإيطالي وزينيت الروسي، حيث سيكون على موعد في الأيام القادمة مع التنقل إلى مدينة نابولي من أجل الخضوع للكشف الطبي الروتيني الذي يسبق توقيع أي لاعب في فريق محترف، على أن يوقع بعدها عقدا بـ5 سنوات، وبالتالي يتجه لمجاورة زميله في المنتخب الوطني غولام الذي بات قريبا جدا من تمديد عقده مع فريق الجنوب الإيطالي.

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