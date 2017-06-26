الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإيطاليالدوري الفرنسيالمنتخب الوطنيملاعب العالم
وناس يفضل نابولي على روما وزينت وسيوقع هذا الأسبوع عقدا لـ5 سنوات

وناس يفضل نابولي على روما وزينت وسيوقع هذا الأسبوع عقدا لـ5 سنوات

By admin
26 يونيو، 2017
3548
0
Share:

اختار الدولي الجزائري ومتوسط ميدان بوردو الفرنسي آدم وناس اللعب لنابولي الإيطالي، رغم العروض الجدية التي تلقاها هذا الصيف، من فرق كثيرة أبرزها روما الإيطالي وزينيت الروسي، حيث سيكون على موعد في الأيام القادمة مع التنقل إلى مدينة نابولي من أجل الخضوع  للكشف الطبي الروتيني الذي يسبق توقيع أي لاعب في فريق محترف، على أن يوقع بعدها عقدا بـ5 سنوات، وبالتالي يتجه لمجاورة زميله في المنتخب الوطني غولام  الذي بات قريبا جدا من تمديد عقده مع فريق الجنوب الإيطالي.

الموضوع السابق

نيانغولان يزيد التكهنات بشأن خروجه من روما

الموضوع التالي

أتلتيكو مدريد يتحرك بشكل مفاجىء للتعاقد مع ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017