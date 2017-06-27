السبيشيال وان .. 15 سنة خدمة !

15 عاما بالتمام والكمال تمر الأن على أبرز خبر فى حياة جوزي مورينيو وهو توليه منصب المدير الفنى لفريق بورتو البرتغالى بعقد يمتد لعامين كاملين فى صيف 2002 دون أن يعلم صاحب القرار وقتها إنه وضع السطر الأول فى مسيرة السبيشيال وان وصناعة أسطورة أحد أهم المدربين فى تاريخ كرة القدم.

ومنذ عام 2002 وتجربة بورتو وإلى الأن فى 2017 أصبح لدينا مدير فنى يبلغ من العمر 54 عاما فقط حقق مجدا كبيرا وبات إسمه علامة فارقة فى مجال التدريب ، وهو جوزي مورينيو أو المدرب التكتيكى الاول فى العالم.

– 5 أندية تولى تدريبها جوزي مورينيو فى أخر 15 عاما وهى فرق بورتو البرتغالى وتشيلسى الإنجليزى والأنتر الإيطالى وريال مدريد الاسبانى وتشيلسى الإنجليزى ” ولاية ثانية ” ومانشستر يونايتد الإنجليزى.

– 2002 هى بداية نجومية مورينيو فى التدريب عقب توليه منصب المدير الفنى لفريق بورتو البرتغالى لمدة موسمين حقق فيها 6 بطولات هى الدورى البرتغالى مرتين وكأس البرتغال وكأس السوبر مرة لكل منها بالاضافة إلى احراز لقبى بطل دورى أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبى.

– يعتبر جوزي مورينيو هو أفضل مدرب فى تاريخ نادى تشيلسى الذى قاده عبر ولايتين حقق فيها 8 ألقاب وهو أكبر عدد من التتويجات لأى مدرب من بينها الفوز ببطولة الدورى الإنجليزى 3 مرات بالاضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزى.

– موسم 2009/2010 هو الأنجح فى تاريخ جوزي مورينيو التدريبى حيث حقق خلاله الثلاثية الكبرى مع الأنتر بالفوز ببطولة الدورى الايطالى وكأس ايطاليا بالاضافة إلى لقب بطل دورى أبطال أوروبا ، ومع الأنتر فى موسمين فقط حقق مورينيو 5 ألقاب كبرى.

– بطل إسبانيا الحصرى .. لقب أطلقوه الأسبان على جوزي مورينيو بسبب تحقيقه كل الألقاب المحلية برفقة ريال مدريد الذى قاده لـ 3 سنوات اعتبارا من 2010 وفاز فيها بالكأس عام 2011 والليغا 2012 والسوبر فى نفس العام.

– 3 سنوات كاملة كانت فيها الشراكة البرتغالية الخالصة بين كريستيانو رونالدو أفضل لاعب فى تاريخ أوروبا وجوزي مورينيو كمدير فنى فى ريال مدريد خلال الفترة بين عامى 2010، 2013 ، وخلالها فاز الريال ببطولات الدورى الاسبانى وكأس الملك وكأس السوبر المحلية ، وسجل رونالدو أكثر من 150 هدفا فيها.

– يعتبر ديدي دروغبا هداف تشيلسى السابق هو أهم اكتشافات مورينيو فى عالم الكرة حيث ضمه إلى صفوف تشيلسى فى عام 2004 بصفقة قياسية تخطت 30 مليون يورو ، وأصبح دروغبا هو الهداف التاريخى للبلوز وساهم فى حصوله على لقب بطل البريمير ليغ ” 4 مرات ” بالاضافة إلى دورى أبطال أوروبا سواء فى ولاية مورينيو الأولى أو مع مدربين أخرين.

– يعد ريكاردو كاكا نجم الكرة البرازيلية الشهير وأفضل لاعبى العالم 2007 هو أبرز ضحايا مورينيو كمدرب ، حيث واجه النجم البرازيلى تجميدا شاملا من جانب مورينيو فى ريال مدريد لثلاث سنوات كاملة جلس فيها بديلا ليتراجع مستواه بشكل لافت وتنتهى مسيرته مع النجومية ويرحل إلى ميلان ثم إلى أمريكا ويختفى.

– رغم الصراع الشرس والمحموم بينه وبين السير الأسكتلندى فيرجسون بين عامى 2004. 2007 الا ان السير فيرجى هو الشخصية المقربة من مورينيو والوحيد الذى لم ينتقده المدرب البرتغالى طيلة صراع مانشستر يونايتد مع تشيلسى فيما أنهال بالانتقادات على رأس مدربين اخرين مثل رانييرى وفينغر وبينيتيز.

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