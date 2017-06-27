بايرن ميونخ يرفض التخلي عن مارتينيز

رفض بايرن ميونخ التخلي عن لاعبه الدولي الأسباني خافي مارتينيز لمانشستر سيتي الإنجليزي حسب ما أكدت تقارير صحفية ألمانية.

كان مانشستر سيتي قد أبدى اهتماماً باللاعب الأسباني في ظل سعيه لتدعيم صفوفه، خصوصاً مع قدرة مارتينيز على لعب دور المدافع ولاعب الوسط.

لا يخطط الفريق الألماني للاستغناء عن أياً من لاعبيه الأساسيين في الفترة القادمة، في ظل سعي الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا من جديد.

انتقل خافي مارتينيز لبايرن ميونخ قادماً من أتليتك بلباو عام 2012 مقابل 40 مليون يورو.

يُذكر أن مانشستر سيتي يعيش فترة إحلال وتجديد بعد أن أعلن بيب غوارديولا الاستغناء عن خمسة لاعبين دفعة واحدة، ثم التعاقد مع الحارس إديرسون من بنفيكا البرتغالي وبيرناردو سيلفا من موناكو الفرنسي.

goal