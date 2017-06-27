تشيلسي يسعى لخطف فيتولو من إشبيليه

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي لتعزيز مختلف صفوف الفريق هذا الصيف من أجل المنافسة بقوة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا والمحافظة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونتيجة لذلك أكدت الصحف الإنجليزية أن المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني للنادي اللندني يسعى للتعاقد مع النجم الإسباني فيتولو لاعب نادي إشبيليه هذا الصيف.

تستعد إدارة البلوز لدفع مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم صاحب الـ27 عامًا هذا الصيف وتعزيز خط الوسط بالفريق.

كان كونتي قد نجح في أولى مواسمه مع العملاق اللندني وفاز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ولكنه يسعى لتدعيم مختلف صفوف الفريق من أجل المنافسة أوروبيًا الموسم المقبل.

يذكر أن النادي اللندني مهتم بالعديد من الأسماء أيضًا وأبرزهم ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس الإيطالي.

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