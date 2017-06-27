تشيلسي يعاود الاهتمام بجوهرة روما

يقدم النجم البلجيكي نيانغولان مستوى أكثر من رائع مع ناديه الإيطالي روما وقد نجح في أن يكون أحد الأعمدة الأساسية في الفريق بالمواسم الماضية.

ومنذ عدة مواسم كان الدولي البلجيكي هدف للكثير من الأندية الكبرى في القارة العجوز أبرزها تشيلسي الإنجليزي، ولكن صفقة انتقال اللاعب لم تنجح بالصيف الماضي حيث أختار البقاء مع ذئاب روما.

ويبدو أن إدارة النادي اللندني تسعى لضمه من جديد هذا الصيف حيث تحدثت الكثير من الصحف الإنجليزية عن احتمال رحيل لاعب وسط الفريق ماتيتش إلى صفوف مانشستر يونايتد.

يرغب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في تعزيز خط الوسط بضم المقاتل البلجيكي هذا الصيف ويأمل في أن يستفيد منه بالمواسم المقبلة في حال رحيل ماتيتش.

يذكر أن المدرب البرتغالي جوزي مورينيو المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد يسعى لضم ماتيتش هذا الصيف مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

goal