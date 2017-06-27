دوناروما والنهاية السعيدة مع ميلان

كانت العلاقة بين الحارس الشاب دوناروما وناديه ميلان الإيطالي أصبحت متوترة كثيرًا بالفترة الماضية وذلك بعد رفضه عرض التجديد مع النادي وهجوم الكثير من الجماهير عليه وانتقاده بسبب ذلك.

كانت الكثير من التقارير قد ربطت صاحب الـ18 عامًا بالرحيل عن ميلان هذا الصيف في ظل اهتمام أندية كبرى في القارة العجوز أبرزها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ولكن بالرغم من كل ذلك تحدثت صحيفة “كوييري” أن اللاعب يقترب من تجديد عقده مع النادي الإيطالي بعد مفاوضات بين الإدارة ووكيل أعماله مينو رايولا.

وأكدت تلك التقارير أن العقد الجديد سيضمن بقاء الحارس الإيطالي الموهوب لـ5 مواسم إضافية.

كان نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي مهتم كثيرًا بالتعاقد معه هذا الصيف من أجل أن يكون خليفة الحارس الأسطوري بوفون بالمستقبل.

يذكر أن جماهير ميلان قد هاجمت دوناروما كثيرًا مؤخرًا وتم اتهامه بالخيانة وتفضيل المال على الولاء للفريق، ولكن يبدو أن النهاية السعيدة تقترب.

goal