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راكيتيتش يفتح باب الانتقال لباريس سان جيرمان

راكيتيتش يفتح باب الانتقال لباريس سان جيرمان

By admin
27 يونيو، 2017
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يعد النجم الكرواتي أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل نادي برشلونة الإسباني بالمواسم الأخيرة وذلك حيث كان المدرب الإسباني لويس إنريكي يعتمد عليه كثيرًا كما قدم اللاعب أداء جيد.

تألق راكي تحت قيادة المدرب الإسباني يوناي إيمري في إشبيليه ثم انضم للعملاق الكتالوني وحقق معه الثلاثية في موسمه الأول، والآن توجد بعض الشائعات حول رحيله عن كامب نو بعد قدوم المدرب الجديد إرنستو فالفيردي.

وفي تصريحات الدولي الكرواتي الأخيرة لصحيفة “ماركا” عن العمل من جديد مع مدربه السابق إيمري قال: “بالطبع أتمنى العمل معه من جديد، هو مدرب رائع”.

وتابع: “لويس إنريكي خسارة كبيرة لبرشلونة، لقد قدم لي الكثير وطلب ضمي إلى فريقه، قدمنا مستوى جيد في الثلاث سنوات الماضية”.

يذكر أن العملاق الكتالوني يسعى بقوة للتعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي وقد تصبح فرص مشاركة راكيتيتش الموسم المقبل قليلة في حال نجاح تلك الصفقة.

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