روما ليست النهاية.. توتي يتلقى عرض جديد

كان أيقونة الكرة الإيطالية فرانشيسكو توتي قد أعلن ودع جماهير روما في أخر مباراة للفريق هذا الموسم حيث انتهت مسيرته مع ذئاب العاصمة بعد الكثير من العطاء.

ولكن لم يتم الإعلان عن اعتزاله الكرة بشكل نهائي مما قد يجعله يقبل عروض أخرى ويلعب لنادي آخر.

وقد كشفت مصادر “غول” أن صاحب الـ40 عامًا قد تلقى عرض من نادي طوكيو فيردي الياباني وقد يلعب له في المستقبل.

لم يحسم توتي الأمر حول مستقبله بعد وترك كل شيء مفتوح ولذلك قد نرى ملك روما بألوان فريق آخر للمرة الأولى.

يذكر أن أسطورة الكرة الإيطالية كان قد رفض الكثير من عروض الرحيل عن نادي العاصمة في الماضي بالرغم من محاولات أكبر الأندية الأوروبية لضمه.