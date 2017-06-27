زوجة موراتا تلمح لرحيله إلى مانشستر يونايتد

يبدو أن النجم الإسباني ألفارو موراتا يقترب من الرحيل عن ناديه ريال مدريد هذا الصيف حيث أن اللاعب قد خاض فترة مع يوفنتوس الإيطالي ثم عاد للنادي الملكي ولكنه لم يشارك بصفة أساسية.

بالرغم من الأداء الجيد الذي قدمه مع السيدة العجوز والتألق مع ريال مدريد، لم يكن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يعتمد عليه بصفة أساسية بسبب تواجد كريم بنزيمة.

أدى ذلك إلى تفكير موراتا في الرحيل هذا الصيف من أجل البحث عن فرصة للعب، وأكدت الكثير من التقارير في الصحف الإسبانية والإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في ضم اللاعب من أجل تعزيز الخط الهجومي هذا الصيف.

وحول ذلك قامت أليس زوجة النجم الإسباني بمتابعة حساب نادي مانشستر يونايتد على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لتتحدث بعض الصحف بذلك عن اقتراب الصفقة حيث أنها لا تتابع أندية أخرى سوى ريال مدريد.

يذكر أن تلك الصفقة تأتي برغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يسعى لتعزيز الخط الهجومي للريد ديفلز من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

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