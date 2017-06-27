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زيدان يخبر إدارة ريال بموقفه من بيع غاريث بيل

زيدان يخبر إدارة ريال بموقفه من بيع غاريث بيل

By admin
27 يونيو، 2017
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يستعد نادي ريال مدريد الأسباني، لرفض جميع العروض المقدمة للتعاقد مع جناحه الويلزي غاريث بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت رحيل بيل عن ريال، بعد اقترابه من ضم الفرنسي كيليان مبابي من موناكو.

وأشارت صحيفة “ماركا” أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال، يضع بيل ضمن قائمة اللاعبين الذين لا يمكن الاقتراب منهم .

ويأتي ذلك لثقته الكبيرة في إمكانيات الدولي الويلزي رغم الإصابات المتكررة التي عانى منها الموسم الماضي، ودفعته للاعتماد على الأسباني إيسكو.

وتمثل هذه الأنباء صدمة كبيرة لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي، والذي يعد أبرز المهتمين بالحصول على خدمات بيل المرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى 2022.

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