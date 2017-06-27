سانتوس يقرر تقديم شكوي ضد برشلونة للفيفا

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، أن نادي سانتوس البرازيلي قد قرر تقديم شكوي ضد نادي برشلونة الإسباني، بسبب خرق الثاني قواعد تفاوض الأندية مع اللاعبين.

ويسعي النادي الكتالوني للتعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي لوكاس ليما لاعب خط وسط فريق سانتوس البرازيلي خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب الصحيفة الكتالونية فأن نادي الأسماك، يري أن النادي الكتالوني قد تفاوض مع اللاعب، قبل الموعد المحدد، حيث يحق للأندية التفاوض مع اللاعبين إعتباراً من 1 جويلية.

وأدان النادي اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، بسبب تصريحاته، عندما ألمح قبل يومين أنه سوف يذهب للعب فى الدوري الإسباني عقب نهاية تعاقده خلال جانفي المقبل.