شان: لا أحد يخشى رونالدو

يستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة منتخب تشيلي غدًا في نصف نهائي كأس القارات في روسيا، بينما على الجانب الآن سيواجه المنتخب الألماني منتخب المكسيك لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.

وفي تصريحات النجم الشاب إيمري شان لاعب منتخب ألمانيا تحدث عن رونالدو وإمكانية مواجهة المنتخب البرتغالي في النهائي قائلًا: “لا أحد يخشى رونالدو في المنتخب الألماني”.

وتابع: “هو بالطبع لاعب كبير ويمتلك الكثير من القدرات ولكن نحن لا نخشى أحد ونستعد لمواجهة الجميع”.

تحدث شان أيضًا عن زميله دركسلر قائلًا: “هو قائد رائع ولديه موهبة جيدة، دائمًا ما يتحدث مع اللاعبين ويحاول المساعدة، وليس أن يكون صاحب الصوت الأعلى في غرف الملابس”.

وأضاف: “دائمًا يريد الكرة من أجل مساعدة الفريق وصناعة الفارق لزملائه، ودائمًا ما يريد التسجيل في كل مباراة”.

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