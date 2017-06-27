غونالونز يوافق على الانتقال إلى روما

اشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن ماكسيم غونالونز لاعب وسط فريق ليون الفرنسي اختار الانتقال إلى روما الإيطالي خلال الفترة القادمة.

ذكر موقع فوتبول ايطاليا أن ماكسيم غونالونز فضل الانتقال إلى روما على الرغم من تلقيه العديد من العروض في الفترة الماضية، حيث وافق اللاعب بشكل مبدئي على الانتقال للفريق.

واشار الموقع إلى أنه لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة أو راتب اللاعب السنوي مع الفريق ولكنه الشئ المؤكد حول اقترابه من روما بناء على الاجتماع الآخير الذي عقده مع إدارة النادي.