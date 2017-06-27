فضحية جديدة تهز أرجاء الفيفا.. وتهدد بسحب مونديال 2022 من قطر

شهدت الساعات الأخيرة تطورات كبيرة بشأن ملف تنظيم قطر لكأس العالم 2022، والتي كانت قد نالت حق استضافتها في تصويت لإعضاء المجلس التنفيذي للإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قبل سنوات.

جاء هذا في تقرير المحامي الأمريكي مايكل غارسيا، الذي تولى التحقيق في الملفين القطري والروسي لتنظيم البطولتين القادمتين من كأس العالم، حيث كان قد تم نشر تلخيص لذلك التقرير في 42 صفحة من أصل 430 كاملة، تم تسريبها اليوم عن طريق صحيفة “بيلد” الألمانية، وأعترف بها الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت لاحق عن طريق بيان رسمي.

وظهر في التقرير سفر ثلاثة أعضاء من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لمدينة ريو دي جانيرو على متن طائرة خاصة مقدمة من قطر لحضور حفل بالبرازيل، قبيل التصويت الأخير على الدولة التي ستنال حق تنظيم المونديال.

كما أظهر ظهور 2 مليون جنيه استرليني في حساب بنكي تابع لنجلة آحد الأشخاص الذين يحق له التصويت على الدولة التي ستنال حق تنظيم المونديال، قبل موعد التصويت بعدة ساعات.