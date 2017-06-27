فيدال: البرتغال أكثر من مجرد رونالدو

يستعد منتخب تشيلي لخوض مباراة قوية أمام المنتخب البرتغالي وذلك في نصف نهائي كأس القارات بروسيا.

من المؤكد أن تكون تلك المباراة قوية لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية والذي سيواجه الفائز من مباراة ألمانيا والمكسيك.

وفي تصريحات النجم التشيلي أرتورو فيدال عن المباراة تحدث عن الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو قائلًا: “رونالدو في أفضل حالاته الآن ولكن المنتخب البرتغالي لا يقتصر عليه فقط، هو منتخب قوي”.

وأضاف: “البرتغال أكثر من مجرد لاعب واحد، ونحن واجهنا العديد من الفرق الكبرى ولدينا ثقة في أنفسنا ونسعى لتحقيق الفوز”.

يذكر أن المنتخب البرتغالي كان بطل يورو 2016 على حساب المنتخب الفرنسي بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 1-0، بينما حمل منتخب تشيلي كأس كوبا أميركا مرتين على التوالي 2015 و2016.