كليان مبابي.. هل يصبح المراهق الفرنسي الأغلى بين لاعبي كرة القدم طوال التاريخ؟

بات المهاجم الفرنسي الصاعد كليان مبابي مرشح بقوة لتحطيم كل الأرقام القياسية في تاريخ انتقالات نجوم كرة القدم بعد أن أصبح هدفاً للعديد من أكبر وأشهر أندية كرة القدم في أوروبا.

النجم صاحب الـ 18 عاماً (20 ديسمبر 1998) تألق في صفوف فريق الإمارة الموسم الماضي وأحرز 26 هدفاً في 44 مباراة في كل المسابقات وساهم في تأهل فريقه للمربع الذهبي لدوري أبطال أوربا واستعادة لقب الدوري الفرنسي بعد غياب 17 عاماً.

تألق مبابي جعله في أولويات عملاق كرة القدم الإسبانية والأوربية الأول ريال مدريد الذي فتح خط مباشر للتفاوض مع اللاعب عن طريق رئيسه فلورنتينو بيريز الذي تواصل مع والد اللاعب الذي يعتبر في الوقت ذاته وكيل أعماله ووصلت قيمة العرض المبدئي إلى 100 مليون يورو.

من جانبه يرغب ليفربول الإنجليزي في الاستفادة من خدمات المهاجم الشاب لتدعيم الخط الأمامي بعد نجاحه في ضم الجناح المصري محمد صلاح ولن يقل عرض “الريدز” عن 100 مليون يورو مستفيداً من بيع صانع العابه البرازيلي فليب كوتينيو لبرشلونة مقابل 79 مليون جنيه إسترليني.

إنجليزياً أيضاً أبدى الأرسنال ومديره الفني الفرنسي الشهير أرسين فينجر اهتماماً بجلب النجم اليافع لصفوف الفريق في الموسم الجديد وقد يصل عرض “الجانرز” إلى 121.8 مليون جنيه إسترليني لشراء عقد اللاعب من موناكو الذي يرغب بدوره في إبقاء هذه الجوهرة الثمينة في صفوفه بكل الإغراءات الممكنة التي وصلت لمضاعفة راتبه الشهري من 80 ألف يورو في الموسم الماضي إلى 700 ألف في الموسم المقبل ليتساوى مع مهاجم الفريق الكولمبي رادوميل فالكاو.

بدوره لم يفوت باريس سان جيرمان الفرصة وقرر عن طريق مالكه ورئيسه القطري ناصر الخليفي الدخول في صراع شرس لضم اللاعب بمقابل مالي هو الأضخم بعد أن عرض على موناكو الحصول على 135 مليون يورو مقابل انتقاله نجمه الموهوب.

وحال إتمام صفقة انتقال اللاعب لأحد هذه الأندية بهذه العروض الضخمة سيكون مبابي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم العالمية محطماً رقم مواطنه بول بوجبا الذي انتقل من صفوف يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي الموسم الماضي مقابل 105 مليون يورو.