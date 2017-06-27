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مارسيليا يتطلع للتعاقد مع كارلوس باكا

مارسيليا يتطلع للتعاقد مع كارلوس باكا

By admin
27 يونيو، 2017
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يتطلع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي نحو التعاقد مع الكولومبي كارلوس باكا مهاجم فريق ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ذكرت صحيفة التوتو ميركاتو أن مارسيليا وضع نصب عينيه للتعاقد مع كارلوس باكا بعد أنباء اقتراب رحيله عن صفوف فريقه الميلان.
واشارت الصحيفة إلى أن تعاقد ميلان مع أندريه سيليفا واقتراب تعاقده مع الكرواتي كالينيتش مهاجم فيورنتينا وضع باكا على حافة الرحيل من الفريق.
وأكدت صحيفة لابروفانس، أن أولمبيك مارسيليا قدم بالفعل عقداً لمدة 3 سنوات من أجل إقناع اللاعب الكولومبي، بالانضمام إلى صفوفه، وسيتم التفاوض مع الميلان، بمجرد إعطاء باكا، الضوء الأخضر، للفريق الفرنسي.
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