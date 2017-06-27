مدرب ريال مدريد السابق يفضل رحيل موراتا

يقترب النجم الإسباني ألفارو موراتا من الرحيل عن ناديه الحالي ريال مدريد بالرغم من المستوى الجيد الذي قدمه اللاعب بالموسم الماضي، وذلك بحثًا عن فرصة أفضل للمشاركة.

قدم موراتا أداء رائع بالمواسم الماضية مع يوفنتوس الإيطالي ثم عاد للنادي الملكي ليقدم أداء جيد أيضًا ولكنه لا يشارك بصفة أساسية تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للفريق.

ولذلك أصبح اللاعب على أعتاب الرحيل ويقترب الآن كثيرًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يسعى لتعزيز خطه الهجومي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي تصريحات المدرب ألبرتو توريل المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد ب قال: “الرحيل هو قرار شخصي بكل تأكيد، لقد قدم مستوى جيد مع ريال مدريد بالموسم الماضي ولكن الآن يبحث عن فرصة للعب أكثر”.

وتابع: “العام المقبل هو عام كأس العالم وعلى موراتا المشاركة لدقائق أكثر من أجل أن يكون في مستوى جيد لقيادة هجوم منتخب بلاده في روسيا، أعتقد أن الأمور أصبحت معقدة له في ريال مدريد”.

يذكر أن إدارة النادي الإنجليزي تستعد لدفع مبلغ كبير من أجل ضم اللاعب هذا الصيف وقد تبلغ الصفقة أكثر من 100 مليون يورو.

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